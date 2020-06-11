Malatya'da menfeze düşen yavru köpekler kurtarıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde menfezin içine düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.
11.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:30
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde menfezin içine düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Akmağara Kavşağında 4 köpek yavrusu yaklaşık 2 metre derinliğindeki menfeze düştü.
Yoldan geçen vatandaşlar köpekleri fark edince Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine giden itfaiye ekibi 4 yavru köpeği kurtardı.
Kaynak: AA