Malatya'da mazot hırsızlığı
Malatya'da, iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesi'nde iş makinesinden yaklaşık 250 litre mazot çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, serbest bırakıldı.