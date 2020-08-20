Malatya'da mahalle denetim ekipleri Covid-19 için görev başında
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Malatya'da mahalle denetim ekipleri Covid-19 için görev başında

Malatya'da mahalle denetim ekipleri Covid-19 için görev başında Türkiye'de korona virüs vakalarının en fazla artış gösterdiği 5 il arasında bulunan Malatya'da oluşturulan ve evlerde korona hastalarını günlük kontrol eden Mahalle Denetim Ekipleri işe sıkı başladı.

20.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:04

Malatya'da mahalle denetim ekipleri Covid-19 için görev başında

MALATYA - Türkiye'de korona virüs vakalarının en fazla artış gösterdiği 5 il arasında bulunan Malatya'da oluşturulan ve evlerde korona hastalarını günlük kontrol eden Mahalle Denetim Ekipleri işe sıkı başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği Malatya'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Mahalle Denetim Ekipleri oluşturuldu.

Malatya Valiliği'nin talimatı doğrultusunda oluşturulan Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen Covıd-19 denetim ekibi sahada ev kontrollerine başladı.

Mahalle Denetim Ekipleri içerisinde bulunan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Yeşilyurt Kaymakamlığı tarafından oluşturulan, mahalle muhtarı, cami imam hatibi ve öğretmenden oluşan 3'lü ekiple birlikte vaka bulunan adreslere gitmeye başladıklarını belirterek, "Gittiğimiz evde, öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kişinin evde olup olmadığını soruyoruz. Korona hastası evde ise evde diye not alıyoruz. Evde değilse evde değil diye çizelgeye işliyoruz. iki gün üst üste evde olmayan karantina kurallarını ihlal eden kişiler için komisyon üyeleri tarafından tutanak tutuluyor. Tutanak Kaymakamlığa iletiliyor daha kaymakamlıkta oluşturulan komisyon tarafından cezai müeyyide uygulanıyor kişiye. Ayrıca kontroller sırasında listede ismi olup ta başka adrese taşınanlar için taşındığı yerin adresini öğrenip yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kontrol ettikleri evlerde genelinin evde kurallara uyduğunu gördüklerine dikkat çeken Muhtar Yiğit, "Listeler günlük güncelleniyor. Güncellenen listede yeni eklenen isimler olduğu gibi karantina süresi bitenler listeden çıkartılıyor. Listeler daha sonra komisyon üyeleri tarafından imzalanarak Yeşilyurt Kaymakamlığına teslim ediliyor " dedi.

Malatya'da mahalle denetim ekipleri Covid-19 için görev başında

Kaynak: İHA

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