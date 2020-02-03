Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi
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Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi

Malatya'da 3 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

03.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:38
Malatya'da mahalle bekçilerini yaralayan zanlı silahla vurularak etkisiz hale getirildi

'da 3 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan şüpheli, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Okulu kavşağında yolun ortasında duran kişinin şüpheli davranışlar sergilediği ihbarı üzerine devriye gezen 3 çarşı ve mahalle bekçisi olay yerine gitti.

Şüpheli S.U, kendisine müdahale etmek isteyen bekçiler S.K, G.P. ile Y.S'yi yaraladı.

Zanlı, takviye amaçlı sevk edilen görevliler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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