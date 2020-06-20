Malatya'da LGS sınavı heyecanı
MALATYA'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle girdi.
20.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:55
MALATYA'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına öğrenciler, koronavirüs tedbirleriyle girdi.
Sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı. İçeri alınmadan önce ellerine dezenfektan sıkılan öğrencilere, yeni maske taktırıldı. Geç kalan öğrenciler, koşarak sınava yetişmeye çalıştı.
Kaynak: DHA