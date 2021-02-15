Malatya'da kütüphanedeki kitaplar okuyucuların evlerine götürülecek

Malatya'da yeni tip koronvirüs (Kovid-19) dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelere gidemeyen üyelere seçtikleri kitaplar, "Kitapları Evinize Getiriyoruz" kampanyasıyla evlerinde teslim edilecek.

Malatya'da yeni tip koronvirüs (Kovid-19) dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelere gidemeyen üyelere seçtikleri kitaplar, "Kitapları Evinize Getiriyoruz" kampanyasıyla evlerinde teslim edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı üyelerin kütüphanelerden yararlanamadığına dikkat çekildi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının kütüphane kullanıcılarının sayısını önemli ölçüde düşürdüğünün bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Salgının yayılmasını önlemek amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphaneler bu süreçte bir dönem kapalı tutulmuştu. Ancak şu anda kütüphaneler hafta içi saat 10.00 ila 16.00 arasında hizmet veriyor. Malatya merkez ve ilçelerdeki kütüphanelerden 2019 yılında 73 bin 99 kitap ödünç alınırken, bu rakam 2020'de 46 bin 938'e düştü. Kütüphaneden hizmet alan kişi sayısında da düşüş oldu. 2019'da 181 bin 477 olan bu rakam, 87 bin 563'e geriledi.

Düşüş rakamlarının iletildiği Malatya Valisi Aydın Barış'ın öneri ve talimatıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Kitapları Evinize Getiriyoruz' kampanyası başlatıldı. Üyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün web sitesinden (koha.ekutuphane.gov.tr) giriş yapıp istediği kitabı seçtikten sonra 0422 323 92 37 numaralı telefonu arayarak kitap talebinde bulunabilecek."

Açıklamada, bu uygulama kapsamında, Malatya İl Halk, Sadreddin Konevi, Konak, Sabancı, Dilek ve Malatya Park AVM kütüphanelerinden kitap talep edilebileceği, kitapların Vefa Sosyal Destek Grubu araçlarıyla okuyucularına ulaştırılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş