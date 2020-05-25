Malatya'da kurtlar iki danayı telef etti
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Malatya'da kurtlar iki danayı telef etti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurtlar 2 danayı telef etti.

Malatya'da kurtlar iki danayı telef etti
25.05.2020 20:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:34

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurtlar 2 danayı telef etti.

Polat Mahallesi Sarıdaş Yaylasında otlayan büyükbaş hayvanlara saldıran kurtlar, 2 danayı telef etti.

Yaylada hayvancılık yapan Uğur Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada havaların soğumasıyla yayla evlerine çekildiklerini belirtti.

Kurtların saldırısını görmediklerini anlatan Özkan, "Otların yeşermesiyle hayvanları yaylaya çıkardık. Havanın kötüye gitmesi ve kar yağması sebebiyle yayla evine çekildik. Sabaha karşı hayvanları kontrol etmek için dışarıya çıktığımızda ise komşumuzun 2 danasının telef olduğunu gördük." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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