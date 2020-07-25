Malatya'da kurbanlık satışlarının bayrama doğru artması bekleniyor Malatya Hayvan Pazarı'ndaki kurban satıcıları, pazarın Kurban Bayramı'na bir, iki gün kala canlanmasını bekliyor.

Malatya Hayvan Pazarı'ndaki kurban satıcıları, pazarın Kurban Bayramı'na bir, iki gün kala canlanmasını bekliyor.

Bayrama sayılı günler kala pazarda hareketlilik artmaya başladı, üreticiler hayvanlarını pazara getirirken, satıcılar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha seyrek de olsa gelen alıcılara hitap etmeye çalışıyor.

Öte yandan Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, hayvan pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu, yetiştirici ve satıcıların sorunlarını dinledi, istişareler yaptı.

Gazetecilere de açıklama yapan Akın, kurban satışlarının henüz yoğunlaşmadığına değindi.

Akın, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na bir, iki gün kala pazarda canlılık yaşanıyor. Büyükbaş hayvanlarda kısmen satışlar var ama küçükbaş hayvan satışlarında şu an için çok fazla bir canlılık yok. Kurban fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 10-15 oranında bir artış söz konusu. Küçükbaş hayvanın canlı ağırlık olarak kilogram fiyatı 25-27 lira arasında, büyükbaşta ise kilogramı 22-25 lira arasında."

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 1000 lira ile 2 bin arasında değiştiğini aktaran Akın, kurbanlık satışlarında üreticilerin ve alıcıların Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.

Akın, vatandaşların alacakları kurbanların küpeli olmasına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Satıcılar ise pazarda canlılığın Arefe Günü ve bayramın birinci günü arttığını kaydetti.

Kaynak: AA