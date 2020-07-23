Malatya'da kurban kesim kursu tamamlandı Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kendi kurbanını kesmek isteyenlere yönelik açtığı kursu tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi kendi kurbanını kesmek isteyenlere yönelik açtığı kursu tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20-22 Temmuz 2020 tarihlerinde, "Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu" düzenlendi.

Kursta kurbanlık hayvan seçimi, yaş tayini, hayvan yatırma yöntemleri, kesim öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, ilk yardım kuralları ve dini vecibeler teorik olarak anlatıldı. Ayrıca canlı hayvan pazarında ve kesimhanelerde uygulamalı dersler yapıldı.

Kurban kesimi uygulamalı olarak kursiyerlere gösterildi. Kursa toplam 60 kişi katıldı.

Kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Kaynak: AA