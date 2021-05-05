Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurak avı yaptığı tespit edilen bir kişi avdan menedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurak avı yaptığı tespit edilen bir kişi avdan menedildi.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir ilçesinde koruma kontrol çalışması esnasında kurak avı yaptığı tespit edilen bir şahsa işlem yaptı.

Şahsın yanında bulunan kafes içerisindeki bir canlı kekliğe el konularak şahıs avdan menedildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yasaklanan avlanma şekillerinden kurak ve canlı keklik avında kullanılan malzemeler imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın