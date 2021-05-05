Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi

Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurak avı yaptığı tespit edilen bir kişi avdan menedildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurak avı yaptığı tespit edilen bir kişi avdan menedildi.

Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir ilçesinde koruma kontrol çalışması esnasında kurak avı yaptığı tespit edilen bir şahsa işlem yaptı.

Şahsın yanında bulunan kafes içerisindeki bir canlı kekliğe el konularak şahıs avdan menedildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre yasaklanan avlanma şekillerinden kurak ve canlı keklik avında kullanılan malzemeler imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:59:04. #1.14#

title