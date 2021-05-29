Malatya'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu
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Malatya'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu

Malatya'da kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kümeste çıkan yangında çok sayıda civciv telef oldu.

Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi'nde Kezban Özkan'a ait kümeste yangın çıktı.

Durumu fark eden Özkan'ın haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çok sayıda civcivin telef olduğu kümeste hasar oluştu.

Bazı civcivler ise kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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