Malatya'da kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Malatya'da bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Malatya'da bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.
Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi Merkez Sokak'ta bir evin bahçesindeki kümeste yılan olduğunu görünler durumu itfaiyeye haber verdi.
Eve gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kümesteki yılanı yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik