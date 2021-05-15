Malatya'da kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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Malatya'da kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Malatya'da kümese giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Malatya'da bir evin bahçesindeki kümese giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı.

Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi Merkez Sokak'ta bir evin bahçesindeki kümeste yılan olduğunu görünler durumu itfaiyeye haber verdi.

Eve gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kümesteki yılanı yakalayıp, doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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