Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını
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Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını

İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını Malatya'da bir iş hanında bulunan ve kumarhaneye çevrilen ofise düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası uygulanırken, ofis ise mühürlendi.

Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını

MALATYA - Malatya'da bir iş hanında bulunan ve kumarhaneye çevrilen ofise düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası uygulanırken, ofis ise mühürlendi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının üçüncü katındaki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, odalarda kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirdi. Ofis, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 9 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını
Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını
Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını
Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını
Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını
Malatya'da kumarhaneye çevrilen ofise polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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