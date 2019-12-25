Malatya'da, kumar ve tombala operasyonu

25.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:37

MALATYA'da polisin, düzenlediği kumar ve tombala operasyonunda, 49 kişiye 15 bin 680 lira para cezası uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı belirlenen adrese baskın yaptı. Kimlik kontrolü yapılan iş yerlerinde kumar oynayan ve oynatan 49 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 15 bin 680 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA