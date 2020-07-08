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Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
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Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu

Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira, fuhuş yaptığı öne sürülen 5 şüpheliye ise 9 bin 250 lira ceza uygulandı.

Malatya'da kumar ve fuhuş operasyonu
08.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 00:12

Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira, fuhuş yaptığı öne sürülen 5 şüpheliye ise 9 bin 250 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayan ve oynatan şüpheliler ile fuhşa yönelik kentte denetimler gerçekleştirdi.

Bir oyun salonu ve iş yerine yapılan denetimlerde kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası uygulanırken kumar parası olan 385 lira geçici olarak muhafaza altına alındı, işletmeci 2 kişi hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 farklı adresi denetleyen ekipler, fuhuş yaptığı öne sürülen 5 şüpheliye ise 9 bin 250 lira ceza uygularken ikametlerin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yaptı.

Ayrıca Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam 13 ikamet hakkında 30'ar gün mühürlenme kararı alındı.

Kaynak: AA

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