Malatya'da kumar oynayanlara baskın
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Malatya'da kumar oynayanlara baskın

19.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:05
Malatya'da kumar oynayanlara baskın

Malatya'da iki ayrı yerde kumar oynayanlara polis baskın düzedi.

Malatya'da iki ayrı yerde kumar oynayanlara polis baskın düzedi.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynayan 3 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden polis tarafından idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 200 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci Ö. P. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada, İzzetiye Mahallesinde bir dernek Lokalinde kumar oynayan 4 şahsa 5326 SKM/34. maddesine istinaden idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar parası olan 300 TL para geçici olarak muhafaza altına alındı. İşletmeci Y. T. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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