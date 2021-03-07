Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası
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Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası

07.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:54
Malatya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde, Akpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.

İşletme sahibi K.A. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar parası olduğu öne sürülen 200 lira muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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