Malatya'da kumar oynayan 9 kişiye 19 bin 225 lira ceza uygulandı
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Malatya'da kumar oynayan 9 kişiye 19 bin 225 lira ceza uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 19 bin 225 lira ceza uygulandı.

Malatya'da kumar oynayan 9 kişiye 19 bin 225 lira ceza uygulandı
30.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:04

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 19 bin 225 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir yardımlaşma derneği binası ve iki oyun salonunda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde kumar oynarken yakalanan 9 kişiye, 11 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tombala makinesi, 794 tombala kartı, 361 pinpon topu, 2 gizli kamera, kumar oyunda kullanılan 158 iskambil kağıdına ve kumar parası olan 900 liraya el konuldu.

Dernek ve oyun salonlarındaki 5 şüpheli hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan kumar oynayan 9 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmamaktan da 900'şer lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Manşet

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