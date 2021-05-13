Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki 1090 liraya da el konuldu.

İş yeri sahipleri hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş