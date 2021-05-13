Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi

Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde 2 iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki 1090 liraya da el konuldu.

İş yeri sahipleri hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, ceza yemekten kurtulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:41:31. #1.14#

title