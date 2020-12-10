Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza
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Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

10.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:36
Malatya'da kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonlarında 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonlarında 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Dabakhane ve Akpınar mahallelerinde kumar oynandığı belirlenen iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunan 6 kişiye toplam 7 bin 350 lira ceza kesildi, çok sayıda kumar malzemesine ve paralara el konuldu.

İşletme sahipleri E.Ç. ve R.K. "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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