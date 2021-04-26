Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza
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Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza

Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yenihamam Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulandı, kumar masasındaki 400 liraya da el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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