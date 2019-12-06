Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi
Haberler » Güncel » Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi - Haber

Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi

Malatya'da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

06.12.2019 23:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:08
Malatya'da kumar oynayan 4 kişiye bin 280 lira ceza kesildi

'da bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, ilçesi Büyük Hüseyinbey Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 4 kişiye bin 280 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri tarafından iş yerinde tombala oynarken kullanılan 300 liraya el konulurken, kumar oynatan V.K. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler