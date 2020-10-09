Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi
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Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi

09.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:40
Malatya'da kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 37 kişiye 45 bin 325 lira ceza kesildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi'nde kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi.

Kumar oynadığı belirlenen 37 kişiye toplam 45 bin 325 lira ceza kesildi, kumar malzemelerine ve 525 liraya el kondu.

İş yeri sorumlusu ile bir çalışan ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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