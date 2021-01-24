Malatya'da kumar oynayan 16 kişiye işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da kumar oynayan 16 kişiye işlem yapıldı

24.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:42
Malatya'da kumar oynayan 16 kişiye işlem yapıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye ceza kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 16 kişiye ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanşehir ilçesi Güroba Mahallesi'nde bir kişinin evinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 1 kumar masası, 10 zar, 6 zar atma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, kumar oynayan 16 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden 55 bin 504 lira, kumar oynamaktan ise 21 bin 376 olmak üzere 76 bin 880 lira idari ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da kumar oynayan 16 kişiye işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:43:36. #1.15#
title