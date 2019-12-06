Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın
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Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın

Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

06.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:09
Malatya'da kumar oynatan iş yerine baskın

'da kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları iddia edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgilere göre; ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonunda, 4 şahsa bin 280 TL para cezası uygulanırken, işletme sahibi V.K.'ye mevzuat gereğince işlem yapıldı. Ayrıca operasyonda kumar parası olduğu belirlenen 300 TL de muhafaza altına alındı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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