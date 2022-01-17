Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
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Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerine baskın yaptı.

Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi yakalandı, masada bulunan 350 lira muhafaza altına alındı.

Ekipler, 4 kişiye idari işlem, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem yaptı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Asayiş, Saray, Güncel, Haber

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