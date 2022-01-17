Malatya'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Saray Mahallesi'nde kumar oynatıldığını tespit ettiği iş yerine baskın yaptı.
Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi yakalandı, masada bulunan 350 lira muhafaza altına alındı.
Ekipler, 4 kişiye idari işlem, kumar oynattığı belirlenen işletmeci hakkında da adli işlem yaptı.
AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri