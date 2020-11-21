Malatya'da kumar operasyonu
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Malatya'da kumar operasyonu

21.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:52
Malatya'da kumar operasyonu

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası kesildi.

???????İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiye kabahatler kanunu kapsamında toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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