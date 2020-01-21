Malatya'da kumar operasyonu

21.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:38

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi Cezmi Kartay Caddesi'ndeki, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan 3 şüpheliye 3 bin 675 lira idari para cezası uyguladı.

Operasyonda kumar parası 1000 liraya el konulurken, işletmeci hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA