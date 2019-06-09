Malatya'da "kumar" operasyonu
Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda, 25 kişiye toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı.
Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda, 25 kişiye toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi.
İş yerine operasyon yapan ekipler kumar- tombala oynayan 25 kişiye toplam 8 bin lira idari para cezası verildi.
2 kişi hakkında da "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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