Malatya'da "kumar" operasyonu

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda, 25 kişiye toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi.

İş yerine operasyon yapan ekipler kumar- tombala oynayan 25 kişiye toplam 8 bin lira idari para cezası verildi.

2 kişi hakkında da "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA