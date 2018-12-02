Malatya'da Kumar Operasyonu

Malatya'da kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak'ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 25 kişi yakalandı.

İş yerinde bulunan tombala makinesi ile ekipmanlara el konulurken, kumar oynatan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce yakalanan 25 kişiye 6 bin 475 lira para cezası kesildi.