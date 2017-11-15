Malatya'da Kumar Operasyonu

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde bir iş hanındaki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Operasyonda masaların üzerinde tombala oynama amaçlı olduğu değerlendirilen çay pulları, bir televizyon, tombala makinesi ve pinpon topları ele geçirildi.



Tombala oynadığı tespit edilen 45 kişiye 10 bin 215'şer lira idari para cezası uygulandı.



Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.