Malatya'da kumar baskını

MALATYA (İHA) - Malatya'da, polis tarafından isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, Yeni Hamam Mahallesi'nde isimsiz bir işyerinde 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen baskında masada bulunan 800 TL muhafaza altına alındı.

5 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı. İşletmeci hakkında adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA

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