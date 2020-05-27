Malatya'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
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Malatya'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Malatya'da kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
27.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:14

Malatya'nın Darende ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi'nde oturan Ömer Çelik (12) ailesine ait 46 P 1671 plakalı traktörü izinsiz kullandı. Çelik'in kullandığı traktör, sokakta seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Darende Hulusi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Durumu öğrenerek hastaneye gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan Çelik'in babasının 3 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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