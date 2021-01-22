Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası
22.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:12
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi.
Polis ekipleri, 186 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 3 araca işlem uyguladı.
İzolasyon kuralını ihlal eden bir kişi ise ikametine yönlendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş