Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 600 lira, maske takma kuralını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 556 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 4 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik