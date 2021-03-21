Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı

21.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:27
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye 3 bin 600 lira, maske takma kuralını ihlal eden 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 556 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi, 4 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 5 kişi yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:30:43. #1.15#
title