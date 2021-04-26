Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye 70 bin 200 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 78 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900 lira, maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerince, 2 bin 88 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 19 iş yeri ile 7 araca işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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