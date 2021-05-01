Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 76 kişiye 68 bin 400 lira ceza kesildi
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 76 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 76 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontroller yapıldı.
Son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.
Ekipler, 331 iş yeri ile 176 toplu taşıma aracını denetledi. 1 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş