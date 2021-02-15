Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 75 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimler kapsamında, maske takma kuralını ihlal eden 12, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 63 kişiye para cezası uyguladı.

Denetimlerde, 86 iş yeri, 84 toplu taşıma aracı ile semt pazarları da kontrol edildi. Ekipler, 1 toplu taşıma aracına yönelik işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş