Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye 63 bin 900 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye 63 bin 900 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye 63 bin 900 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 71 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 61 kişiye 54 bin 900, maske takmayan 10 kişiye ise 9 bin lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 1966 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 12 iş yeri ile 3 araca işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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