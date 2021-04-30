Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 66 kişiye 59 bin 400 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 66 kişiye 59 bin 400 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 66 kişiye 59 bin 400 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 66 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 66 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 59 kişiye 53 bin 100, maske takmayan 7 kişiye 6 bin 300 lira ceza kesildi.

1942 iş yeri ile 271 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 5 iş yeri ile 24 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 5 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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