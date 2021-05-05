Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 57 kişiye 51 bin 300, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 kişiye ise 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Ekipler, 612 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, 18 iş yerine işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik