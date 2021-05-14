Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 lira ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 59 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 54 kişiye 48 bin 600, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira olmak üzere 59 kişiye toplam 53 bin 100 lira ceza kesildi.

729 iş yeri ile 166 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 2 iş yeri ve 2 toplu taşıma aracına işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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