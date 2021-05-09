Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye 52 bin 200 lira ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 52 kişiye 46 bin 800, maske takmayan 6 kişiye de 5 bin 400 lira ceza kesildi.

Ekiplerce, 913 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 19 iş yeri ile 6 araca yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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