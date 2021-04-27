Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 56 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 56 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 56 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 33 kişiye 29 bin 700, maske takmayan 23 kişiye 20 bin 700 lira ceza kesildi.

1873 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 5 iş yeri ile 15 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirilirken 3 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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