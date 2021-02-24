Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 53 kişiye para cezası
24.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:51
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 53 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 53 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde Kovid-19 denetimleri sürdürülüyor.
Ekipler dün gerçekleştirilen denetimlerde, maske takmayan 5, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 48 kişiye para cezası uyguladı.
Denetimlerde, 347 iş yeri, 131 toplu taşıma aracı kontrol edildi. Bir toplu taşıma aracına ilişkin işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı