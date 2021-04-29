Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye 38 bin 700 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 25 kişiye 22 bin 500, maske takmayan 18 kişiye 16 bin 200 lira ceza kesildi.

1653 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 4 iş yeri ile 12 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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