Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası uygulandı
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası uygulandı

08.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:50
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası uygulandı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kentteki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimler kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 1, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 42 kişiye para cezası uyguladı.

118 iş yeri, 103 toplu taşıma aracı ile pazarları denetleyen ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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