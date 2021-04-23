Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza verildi.

Polis ekipleri, 1919 iş yeri ile 390 toplu taşıma aracını denetledi. 5 iş yeri ve 16 araca yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Son dakika haberi: Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı
Son dakika haberi: Maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Ömer Ali Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:22:09. #1.16#

title