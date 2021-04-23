Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza verildi.

Polis ekipleri, 1919 iş yeri ile 390 toplu taşıma aracını denetledi. 5 iş yeri ve 16 araca yönelik işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş