Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 42 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 kişiye 35 bin 100, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

Polis ekiplerince, 2 bin 515 iş yeri ile toplu taşıma aracı denetlendi, 17 iş yeri ile 1 araca işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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