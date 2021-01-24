Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 41 kişiye para cezası
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 41 kişiye para cezası

24.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:02
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 41 kişiye para cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 41 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 41 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da da kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 41 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, 134 iş yeri ile 175 toplu taşıma aracında denetim yapan ekipler, kurallara uymadığı belirlenen 3 iş yerine işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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